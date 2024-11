Nintendo hofft, dass es "mit diesen 2D-Top-Down-Zeldas weitermachen kann"

HQ

Während viele die massiven Open-World-Spiele The Legend of Zelda wie Breath of the Wild und Tears of the Kingdom als die Zukunft der beliebten Franchise betrachten, haben wir immer noch das Glück, auch prägnantere und traditionellere Zelda-Spiele zu bekommen, wie wir im September gesehen haben, als Echoes of Wisdom sein Debüt auf Nintendo Switch feierte.

Im Gespräch mit BBC News über den neuesten Teil der Serie erwähnte der erfahrene Produzent Eiji Aonuma, dass 3D zwar weiterhin ein zentraler Schwerpunkt des hyrulischen Abenteuers sein wirdThe Legend of Zelda, er aber hofft, dass er auch weiterhin dabei helfen wird, Top-Down-2D-Alternativen zu entwickeln.

"Wir werden also auch diese dynamischen 3D-Zeldas haben. Aber darüber hinaus hoffen wir auch, dass wir mit diesen 2D-Top-Down-Zeldas weitermachen können."

The Legend of Zelda steht kurz davor, einen erstaunlichen Meilenstein zu erreichen, denn im Jahr 2026 feiert es sein 40-jähriges Bestehen. Da wir davon ausgehen, dass der Switch-Nachfolger bis dahin verfügbar sein wird, welche Art von Zelda-Spielen hat Nintendo Ihrer Meinung nach auf Lager, um diesen großen Moment in der Spielegeschichte zu feiern?