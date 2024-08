Nintendo hat sich eingeschaltet, um die Geschichte von The Legend of Zelda zu bestimmen

HQ

Legen Sie die Mistgabeln weg und umarmen Sie sich, die Timeline-Kriege sind endlich vorbei für The Legend of Zelda Fans.

Aufmerksame Besucher der Nintendo Live 2024 in Sydney bemerkten eine Zeitleiste - offiziell erstellt von Nintendo - die die jüngsten Titel Breath of the Wild und Tears of the Kingdom als völlig getrennt von älteren Spielen zeigte, so dass Sie alle aufhören können, herauszufinden, wo sie sich einfügen (und dabei unweigerlich zu streiten).

Leider hat das nicht ausgereicht, um alle Fans zufrieden zu stellen. Unter dem obigen Beitrag auf X schrieb Benutzer @TooSweetMeBro: "Ich hatte den Eindruck, dass es sich um eine völlig separate Zeitleiste handelt, also bestätigte dies meine Theorie: Zeitalter der Katastrophe; Atem der Wildnis; Tränen des Königreichs".

Natürlich ist es im Nachhinein immer leicht, Recht zu behalten, wenn man einmal auf die Antwort hingewiesen wurde, aber in diesem Fall haben andere Fans bereits begonnen, auf einen weiteren Fehler mit der obigen Aussage hinzuweisen. User @PatManDX schrieb: "Age of Calamity wäre technisch gesehen eine eigene verzweigte Zeitlinie, die von BOTW/vor BOTW abzweigt, aber ja", während User @Nectarine2952 sich einschaltete: "Age of Calamity stimmt nicht einmal mit BOTW-Rückblenden und Gegenstands-/Charakterbeschreibungen aus der Zeit vor der Katastrophe überein, sie haben sich all das [Zeug] ausgedacht und sie haben sogar Link Age durcheinander gebracht, als er sich das Masterschwert schnappte, Dieses Spiel spielt überhaupt nicht in der gleichen Zeitachse."

Einige haben sogar begonnen, die Genauigkeit und Relevanz der Zeitleiste ganz zu leugnen:

Aber ich denke, dieser Benutzer hat es am besten gesagt:

Also bitte, bitte, hört auf zu kämpfen. Waffenstillstand, endlich Frieden?