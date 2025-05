Nintendo hat im vergangenen Geschäftsjahr 24 Switch-Titel millionenfach verkauft

Mit Super Mario Party Jamboree führt die Liste mit über 7 Millionen Exemplaren an.

Seit seiner Markteinführung im Oktober hat er mehr als 6,17 Millionen Einheiten verkauft und ist damit auch der am schnellsten verkaufte in der Serie.

Super Mario Party Jamboree ist "das am schnellsten verkaufte Mario Party-Spiel in Europa"

am 11. November 2024 um 02:22 NEWS. Von Jonas Mäki

Was sich angesichts all der hochwertigen Inhalte, die in dem wunderbaren Party-Titel enthalten sind, wirklich wohlverdient anfühlt.