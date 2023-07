Nintendo hat einen Crashkurs zu Pikmin veröffentlicht

HQ

Hast du noch nie ein Pikmin-Spiel gespielt? Bist du ganz neu in der Serie und fragst dich, ob Pikmin 4 der richtige Ort ist, um anzufangen? Wenn ja, hat Nintendo jetzt ein hilfreiches Video erstellt, das genau beweist, warum Pikmin 4 der perfekte Teil ist, um in die Serie einzusteigen.

Dieses praktische Video ist eher ein Leitfaden für alles, was mit Pikmin zu tun hat, da es auf sehr kreative Weise erklärt, was die pflanzenähnlichen Kreaturen sind, wie Sie sie befehligen können, wie Sie Gefahren überwinden können, was passiert, wenn Pikmin sterben und vieles mehr. Unnötig zu erwähnen, dass dies ein super nützliches Video ist, wenn Sie Pikmin noch nie wirklich verstanden haben.

Pikmin 4 erscheint am 21. Juli für Nintendo Switch, und während wir an unserem Test arbeiten, könnt ihr unsere jüngsten Gedanken zum Spiel in unserer Vorschau hier lesen.