Nintendo hat ein überraschendes, kostenloses Update für Mario Kart World veröffentlicht, das zwei neue Strecken für Survival-Modus bietet, und es wird in Zukunft weitere kostenlose Inhalte geben

HQ

Heute sind wir mal mit einer netten kleinen Überraschung in der Welt der Videospiele aufgewacht. Nintendo hat unerwartet das Update 1.7.0 für Mario Kart World angekündigt und neben zahlreichen Fehlerbehebungen und kleinen Anpassungen im Gesamterlebnis auch das Spiel ausbalanciert, einige kleine Änderungen an den Streckenlayouts vorgenommen ... und fügte zwei neue Strecken für den Survival-Modus hinzu.

Diese beiden neuen Strecken führen durch vertraute Orte, aber in völlig neuer Reihenfolge, und werden freigeschaltet, sobald man eine Survival-Rallye abgeschlossen hat.



Drill-Rallye: von Wario's Shipyard bis Bowser's Castle.



Boomerang-Rallye: von Salty Town zur Chupopo Coaster.



Neben diesen beiden neuen Strecken hat Nintendo angekündigt, dass in zukünftigen Updates mindestens sechs weitere hinzugefügt werden, alle völlig kostenlos. Und als ob das noch nicht genug wäre: Der Fotomodus bietet nun auch die Möglichkeit, Sticker zu den Fotos hinzuzufügen. Weitere Informationen zu diesen Ergänzungen findet ihr über diesen Link, und hier sind die vollständigen Patchnotes für Version 1.7.0 von Mario Kart World.

Was denkst du? Bereit, neue Strecken in Mario Kart World zu lernen?