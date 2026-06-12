Nintendo hat die Beschränkungen, wer in Japan eine Switch 2 kaufen darf, wieder eingeführt

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Wenn Sie die Nachrichten verfolgt haben, wissen Sie wahrscheinlich, dass sich die Switch 2 in Japan unglaublich gut verkauft. Tatsächlich verkauft es sich so gut, dass es ziemlich strenge Beschränkungen gibt, wer einen kaufen darf. Bis vor nur zwei Wochen konnten nur diejenigen mit einem Nintendo-Konto, das 50 Stunden Spielzeit zeigte, ein Gerät über den My Nintendo Store kaufen.

Aber... Etwas mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung sind Scalpers offenbar immer noch ein Problem, und nun hat Nintendo angekündigt, die Beschränkungen wieder einzuführen. In den sozialen Medien schreiben sie:

"Bezüglich der Verkäufe der Nintendo Switch 2 (mehrsprachige Version) im Nintendo Store haben wir mehrere Bestellungen festgestellt, die des Hortens vermutet werden, was dazu geführt hat, dass wir den Verkauf vorübergehend ausgesetzt haben. Um sicherzustellen, dass wir das Produkt in Zukunft an mehr Kunden liefern können, werden wir den Verkauf auf Kunden beschränken, die die untenstehenden Bedingungen erfüllen. Wir bitten um Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit.

"Es gibt keine Änderungen an den Kaufbedingungen für die Nintendo Switch 2 (japanische Version, nur für den Inlandsmarkt).



Sie müssen die Nintendo Switch bis 23:59 Uhr am 31. Mai 2026 (Sonntag) mindestens 50 Stunden gespielt haben.



Dies schließt Demoversionen und freie Software aus.



Sie dürfen maximal eine Einheit pro Nintendo-Konto kaufen.



"Weitere Informationen zu den Kaufbedingungen für jedes Gerät finden Sie im Nintendo Store."

Und so sind die Beschränkungen wieder in Kraft. Etwas mehr als ein Jahr nach dem Start der Switch 2 ist Nintendo daher gezwungen, zu solchen Maßnahmen zu greifen, was sowohl tragisch ist (Scalper sind eine Geißel) als auch faszinierend (die Nachfrage ist so enorm, dass sie notwendig ist).