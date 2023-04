Nintendo hat den Namen von Wrecking Crew's Spike in Japan geändert, um die Leute nicht zu beleidigen

HQ

Wenn Sie im Kino waren, um The Super Mario Bros. Movie zu sehen, dann werden Sie mit dem Auftritt von Marios ehemaligem Vorarbeiter Spike auf der großen Leinwand vertraut sein, einer Figur, die tatsächlich im Wrecking Crew Spiel. Während nur wenige allgemeine Kinobesucher das Erbe des Charakters wahrscheinlich nicht erkennen werden, hat Nintendo in ganz Japan eine Veränderung eingeleitet, um zu vermeiden, dass Menschen beleidigt werden.

Wie auf dem japanischen Twitter-Kanal des Unternehmens angekündigt, wurde der Charakter, der früher als Blackie bekannt war, in Japan in Spike umbenannt. Dies wird in erster Linie in Kraft treten, wenn der Illumination's-Film nächste Woche, am 28. April, in Japan anläuft.

Alles in allem ist es wahrscheinlich eine kluge Änderung.