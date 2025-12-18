Nintendo hält das Retro-Gaming selbst zu Weihnachten am Leben

Wahrscheinlich das Beste daran, Abonnent des Nintendo Switch Online + Erweiterungspakets zu sein, ist die Sammlung von Retro-Spielen auf mehreren verschiedenen Plattformen und Konsolengenerationen. Und wie erwartet erlaubt Nintendo Retro-Spielern nicht einmal zu Weihnachten, sich auszuruhen.

Wir haben jetzt zwei großartige Plattformer aus der Nintendo-64-Ära zur Verfügung: Rayman 2: The Great Escape und Tonic Trouble.

Ubisofts Rayman 2: The Great Escape wurde ursprünglich im Oktober 1999 für Nintendo 64 und Windows veröffentlicht und bietet farbenfrohe 3D-Plattformspiele aus damaliger Zeit.

Tonic Trouble ist ein weiteres Ubisoft-Spiel, das im August 1999 für Nintendo 64 und Windows veröffentlicht wurde. Es bietet viel Plattforming, wird aber dennoch als 3D-Action-Adventure-Spiel mit Plattform-Elementen beschrieben.

Also... Lasst uns anfangen zu spielen und uns an die guten alten Zeiten erinnern.