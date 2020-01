Nintendo gibt Mario&Luigi-Franchise nicht auf

Als die Nachricht über die Schließung von Alpha Dream, dem Entwickler der RPG-Reihe Mario & Luigi, eintraf, haben sich viele Fans wahrscheinlich gefragt, ob sie das Ende von Spielen, wie Paper Jam oder Dream Team miterleben würden. Die Firma hat über 15 Jahre lang an der Reihe gearbeitet, deshalb ließ diese Meldung neben traurigen Spielern vor allem offene Fragen zur Zukunft der Mario&Luigi-Rollenspiele zurück. Zum Glück ist möglicherweise nicht alles verloren, wie LetsGoDigital letzte Woche herausfand. Nintendo of America hat in Argentinien die Markenschutzrechte für Mario & Luigi erneuern lassen, warum auch immer. Das muss nicht auf ein neues Spiel hindeuten, legt dafür jedoch den Grundstein.

Quelle: Eurogamer.