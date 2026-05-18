Nintendo gibt im Wettlauf um die meistverkaufte Konsole aller Zeiten nicht auf und steht kurz davor, die Nintendo Switch auf einen riesigen neuen Markt zu bringen.

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Es ist schwer zu glauben, dass Indien, das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde (und bald das erste), keine kommerzielle Präsenz von einem Unternehmen wie Nintendo hatte. Die Wirtschaft des Landes ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, was auch die Wirtschaft und die Bevölkerung von über einer Milliarde Menschen für Nutzer öffnet, was wiederum die Videospielindustrie betrifft. Nintendo hat beschlossen, dass die Zeit gekommen ist, Indien zu betreten, und das Unternehmen plant, dort die Nintendo Switch auf den Markt zu bringen. Ja, das Basismodell (Version 2019). Nicht einmal das OLED-Modell.

Wie Day Zero Media berichtet (danke, NintendoLife), wird die Nintendo Switch 2027 in dem asiatischen Land für 20.000 Rupien erhältlich sein. Tatsächlich waren die Switch (und sogar die Switch 2) bereits auf dem Sekundärmarkt über 'graue' Importe erhältlich, aber sie werden jetzt in den Läden erhältlich sein. Auf diese Weise hofft Nintendo, dass der Eintritt in einen neuen Markt mit solchem Potenzial die Hardwareverkäufe weiter steigern und damit die 160 Millionen verkauften Konsolen der PS2 übertreffen kann, wodurch die Nintendo Switch zur meistverkauften Videospielkonsole aller Zeiten wird.

Mit etwas Glück werden wir herausfinden, ob sie nächstes Jahr erfolgreich ist, wenn die Nintendo Switch in einem neuen Markt erscheint und gleichzeitig 10 Jahre im Verkauf im Rest der Welt feiert...