Nintendo gewinnt Klage gegen französischen Sharehoster, der dafür bekannt ist, bei Piraterie ein Auge zudrückt

Nintendo hat sich in letzter Zeit mit allem, was es hat, gegen die wachsende Welle von Piraten gewehrt, und in diesem Sinne wurde der Videospielriese in einen Rechtsstreit mit einem französischen Unternehmen verwickelt, das das Teilen von Raubkopien auf seiner Plattform nicht verhindert hat. Das Problem, das Nintendo hat, liegt bei der Firma DSTORAGE SAS, die als Betreiber der Website 1fichier.com bekannt ist, einer Website, die keine sehr effektive Haltung gegen das Blockieren von Piraterie eingenommen hat, und kürzlich hat Nintendo gerade eine wichtige Entwicklung in der Klage enthüllt.

In einer Pressemitteilung hat Nintendo nun bekannt gegeben, dass das französische Gericht dem früheren Urteil des Pariser Berufungsgerichts zustimmt, wonach DSTORAGE SAS es versäumt hat, das Teilen von Raubkopien und nicht autorisierten Inhalten auf seiner Plattform zu verhindern, und dass es nun gegen diejenigen vorgehen muss, die weiterhin Nintendo-Werke über die 1fichier-Website raubkopieren wollen.

In der Klage heißt es: "1fichier.com müssen illegale Inhalte unverzüglich entfernen oder den Zugang zu ihnen sperren und sind andernfalls verpflichtet, denjenigen Rechteinhabern, deren geistige Eigentumsrechte verletzt werden, eine Entschädigung zu zahlen."

Nintendo merkt an, dass dieser Prozesssieg auch gut für die gesamte Videospielindustrie ist, da er "Sharehoster wie 1fichier.com daran hindern wird, wie während des Verfahrens in der Sache zu behaupten, dass eine vorherige Entscheidung eines Gerichts erforderlich ist, bevor raubkopierte Inhalte entfernt werden müssen, und er bestätigt die Rechte, auf die Inhaber hinweisen müssen, wenn sie behaupten, dass gemeldete Inhalte Urheber- oder Markenrechte verletzen."

Dies wird als Sieg gegen die "lange Geschichte der Nichteinhaltung" von 1fichier und auch als Fortschritt bei den Standards für legales Sharehosting im ganzen Land Frankreich bezeichnet.