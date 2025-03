Nintendo gehen die Nintendo 2DS- und 3DS-Teile aus und beenden den Wartungsservice in Japan

HQ

Es ist der Kreislauf des Lebens, aber das macht ihn nicht weniger traurig. Nintendos Reparaturservice für alte Konsolen in Japan (einem Land, in dem bis vor kurzem noch neue Geräte erhältlich waren und in dem es immer noch einen aktiven Nintendo 3DS-Markt gibt) wird endgültig geschlossen. Es ist nicht so, dass Nintendo vor der Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 alles auf Eis legt, sondern dass ihm die Ersatzteile ausgegangen sind, um Reparaturen an Nintendo 2DS- und Nintendo 3DS LL-Modellen (dem XL-Modell für den Westen) durchzuführen.

Nintendo of America hält diesen Reparaturservice anscheinend immer noch aufrecht (danke, Nintendo Life), aber hoffentlich wird es nicht mehr lange dauern, bis sie das endgültige Ende dieses Dienstes ankündigen. Nintendo gab im vergangenen Sommer außerdem bekannt, dass ihm in Japan die Ersatzteile für die Wii U ausgegangen sind, und stellte das Online-Spiel sowohl für den 3DS als auch für die Wii U im Jahr 2024 ein.

Es ist definitiv das wahre Ende einer Ära.