Nintendo gegen Piraterie: DMCA-Takedowns auf Github gehen gegen Switch-Emulation vor

HQ

Nintendo hat seine eiserne Faust nie gegen jemanden versteckt, der versucht, seine Eigenschaften und Spiele zu raubkopieren. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Krise, die durch durchgesickerte Kopien seiner nächsten großen Veröffentlichung The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verursacht wurde, und viele von uns erwarteten eine starke Reaktion auf die Verantwortlichen. Wie sich herausstellt, wird die Gegenreaktion noch größer sein.

Wie der Twitter-Nutzer Simon Aarons enthüllte, hat Nintendo mit umfassenden DMCA-Takedowns auf Github begonnen, einem beliebten Code-Repository, in dem Entwickler ihre Kreationen für die öffentliche Nutzung freigeben, einschließlich Programmen, die die Emulation von Nintendo Switch-Spielen ermöglichen.

Zu den Ansprüchen gehören sogar "legitime" Tools wie Lockpick, mit denen Sie auf die Schlüssel zu Spielen zugreifen können, die Sie bereits besitzen. Es ist klar, dass seine offizielle Verwendung darin besteht, eine Sicherungskopie zu erhalten, aber wir alle wissen, dass es auch verwendet werden kann, um Kopien illegal zu verbreiten.

Es scheint, dass die Politik in Bezug auf die Spieleemulation auf Nintendos Hybridkonsole auf jeden Fall viel härter sein wird, und dies ist möglicherweise nicht Nintendos letzter Schritt in seinem Kreuzzug.