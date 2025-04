Nintendo: GameChat ist unsere "Killer-App" für die Switch 2

HQ

Während Nintendos Switch 2 Direct vor zwei Tagen wurde viel Zeit damit verbracht, GameChat zu demonstrieren.

Es wird eindeutig erwartet, dass es ein zentraler Bestandteil des Konsolenerlebnisses wird, und intern scheint Nintendo fest daran zu glauben - und nennt es sogar ihre potenzielle "Killer-App" für die Switch 2. Dies wurde während einer Fragerunde mit den beiden Nintendo-Entwicklern Sumikazu Ono und Eiji Tokunaga weiter betont, die sagten:

"Als wir GameChat entwickelten, hatten wir im Kopf, dass es ein bestimmendes Merkmal von Switch 2 sein würde."

Tokunaga und Ono erinnerten sich daran, wie aufgeregt sie waren, als sie sahen, wie sich Nintendo-Führungskräfte über GameChat miteinander austauschten.

"Während der Entwicklung hatten wir die Gelegenheit, dass Nintendo-Führungskräfte GameChat erleben konnten. Zu sehen, wie sie die Funktion zum ersten Mal ausprobierten und in der Lage waren, reibungslos per Videochat zu chatten und Spielbildschirme zu teilen, gab uns eine gewisse Zuversicht, dass dies funktioniert."

Intern hat Nintendo viel Zeit damit verbracht, den GameChat und sein Potenzial zu erkunden.

"Aber wir hatten das Gefühl, dass wir tiefer graben und das Potenzial der Bildschirmfreigabe im Spiel voll ausschöpfen mussten, bevor wir uns sicher sein konnten, dass sie wirklich zu einem bestimmenden Merkmal von Switch 2 wird. Also verbrachten wir jeden Tag etwa zwei Stunden damit, verschiedene Spiele zu spielen, während wir Bildschirme über GameChat teilten, und recherchierten weiter nach den Situationen, in denen es Spaß machen würde, diese Funktion zu nutzen."

Die Entwickler erinnern sich besonders an einen Moment mit dem Spiel Baba Is You, der ihnen das Potenzial der Bildschirmfreigabe bewusst machte.

"Eines Tages spielte eines unserer Teammitglieder ein Puzzlespiel namens Baba Is You, und der Rest von uns war neugierig zu wissen, was für ein Spiel das war. Die Person, die das Spiel spielte, teilte ihren Bildschirm, und wir dachten alle: 'Wow, wir wussten nicht, dass es ein so interessantes Puzzlespiel gibt.' "

Auf dem Papier klingt GameChat nicht revolutionär – wir haben schon seit Jahren Party-Chats, Screensharing und Videoanrufe auf anderen Plattformen, aber nichtsdestotrotz eine willkommene Ergänzung für die Switch 2.

Was denkst du über GameChat?