Nintendo Gallery: Offizielles Nintendo-Museum für 2023-2024 geplant

You're watching Werben

Bisher waren die offiziellen Nintendo-Geschäfte die besten Orte, um die Magie der japanischen Firma einzufangen. Bald wird Super Nintendo World, der Themenpark der Universal Studios Japan, das Mekka der Nintendo-Fans aus aller Welt sein, zumindest wenn sie das Pilzkönigreich selbst einmal hautnah erleben wollen. Nun bereitet das Unternehmen einen weiteren Tourismustreffpunkt für alle Nintendo-Liebhaber vor.

Der Name der Einrichtung lautet vorerst nur "Nintendo Gallery" und es soll ein Ort werden, an dem man die gesamte Unternehmensgeschichte des Konzerns erfassen kann. Nintendo möchte dort die Ergebnisse ihrer Produktentwicklung präsentieren und nebenbei die eigene Firmenphilosophie verbreiten. Das Unternehmen selbst hat angekündigt, dass das erste offizielle Nintendo-Museum im Werk Uji Ogura in Kyoto, Japan, untergebracht sein wird. Das Gebäude diente bislang der Herstellung von Hanafuda-Spielkarten, sowie der Reparatur von Nintendo-Produkten und dem Kundenservice.

Sowohl das Zentrum als auch dessen unmittelbare Umgebung „werden als neue Galerie[fläche] genutzt, um die vielen Produkte zu präsentieren, die Nintendo im Laufe der Geschichte auf den Markt gebracht hat". Derzeit werde eine Eröffnung im Geschäftsjahr 2023 angepeilt, d. h. im Zeitfenster zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. März 2024.