Nintendo füllt die Virtual Boy-Bibliothek mit fünf neuen Titeln wieder auf

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Wie Sie sich vielleicht erinnern, erlebte im Februar das Comeback von Nintendos größtem Flop aller Zeiten. Wir sprechen natürlich über den Virtual Boy und haben den Anlass mit einem ausführlichen Artikel über dieses einzigartige Gerät sowie einer Rezension des Switch-Zubehörs begangen, mit dem man seine Spiele spielen kann.

Letzteres ist jedoch eigentlich nur ein Reittier für deine Switch oder Switch 2, mit dem du dann Virtual Boy-Spiele von Switch Online + Expansion Pack spielen kannst. Sieben Spiele waren direkt nach dem Comeback erhältlich, und pünktlich zum Mario Day (10. März) wurden zwei weitere Titel veröffentlicht – und nun hat Nintendo das Sortiment wieder ergänzt.

Diesmal haben sie etwas tiefer in die Archive gegraben und fünf weniger bekannte Spiele hinzugefügt, nämlich:



Jack Bros.



Space Invaders Virtuelle Sammlung



V-Tetris



Vertikale Kraft



Virtuelles Bowling



Mit Abstand das beste Spiel dieser Spiele ist Jack Bros., ein Titel, der bis heute Bestand hat, also schaut es euch unbedingt an, um einen Ausschnitt der Megami Tensei-bezogenen Spielegeschichte zu bekommen. Unten findest du ein Video, das die Spiele zeigt.