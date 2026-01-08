Nintendo führt hellviolette (L) und hellgrüne (R) Joy-Con 2 Controller für die Switch 2 ein

HQ

Nintendo hat gerade die allererste offizielle Farbvariante ihrer Joy-Con 2-Controller auf der Switch 2 vorgestellt. Wie auf Nintendo Today gezeigt!:

Hellviolett (L) und hellgrün (R) sind die Farben, die das hellblaue und helle Rot der Originale ersetzen, und sie tun dies in exakt denselben Teilen, was bedeutet, dass nur der Stocksockel und der magnetische Vorsprung, der in die Haupteinheit eingesetzt wird, ihre Farbe ändern, während das Hauptgehäuse dunkelgrau bleibt.

Die neuen Joy-Con 2-Controller werden ab dem 12. Februar zum empfohlenen Standardpreis verkauft und erinnern uns entfernt an Splatoon und die Gamecube-Ära – aber wie gefallen sie dir?