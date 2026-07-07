Nintendo führt Famitsus Umfrage für den besten Entwickler an

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Als das japanische Spielemagazin Famitsu kürzlich sein 40-jähriges Jubiläum feierte, nutzte es die Gelegenheit, seine Leser zu fragen, welcher Spieleentwickler tatsächlich der beste ist, zusammen mit einer Reihe weiterer Fragen zu Maskottchen, Remakes, Fortsetzungen und mehr.

Nintendo erhielt die meisten Stimmen in der Kategorie Bester Entwickler und schlug damit Capcom, Square Enix und andere. Nintendo Everything hebt das jetzt hervor, da Nintendo seinen Sieg kommentiert hat, und das haben sie dazu gesagt:

"Danke, dass Sie Nintendo als Nr. 1 "Spieleentwickler, den ich mag" ausgewählt haben. Wir freuen uns außerdem sehr, dass Mario und Die Legende von Zelda positiv aufgenommen wurden. Seit der Veröffentlichung des Famicom (NES) im Jahr 1983 haben wir vielen die Möglichkeit geschaffen, Videospiele auszuprobieren, und wir sind Famitsu dankbar, dass sie Kunden in diesen 40 Jahren begeistert und unterstützt haben.

In diesen 40 Jahren hat sich die Technologie im Bereich der Spieleentwicklung weiterentwickelt, und auch das Umfeld hat sich verändert, aber wir haben weiterhin "Originalität" als zentrales Thema beibehalten, indem wir durch Versuch und Irrtum vieles lernen, während wir Unterhaltung schaffen, mit dem Ziel, den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wenn dieser 40-jährige Weg Teil aller Erinnerungen geworden ist, gibt es nichts, was uns glücklicher machen würde. Nintendo wird weiterhin verschiedene Dinge herausfordern, mit dem Ziel, einzigartige Unterhaltung zu schaffen, die nur wir produzieren können, und hart darauf hinarbeiten. Wir werden von nun an weiterhin in Ihrer Obhut sein.

Abschließend hoffen wir zur Feier von 40 Jahren Famitsu, weiterhin eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft zu entwickeln, um die Spielebranche lebendig zu halten."

Was denkst du, haben die Leser von Famitsu recht?