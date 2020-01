Nintendo führt ab April 2020 keine Reparaturen mehr an der Wii durch

Dieses Jahr wird die Nintendo Wii 14 Jahre alt, trotzdem könnt ihr euch in Schadensfällen bislang noch immer an den Hersteller wenden, um das Gerät (kostenpflichtig) reparieren zu lassen. Im März wird sich das jedoch ändern, wie die japanische Unternehmenszentrale in Kyoto heute bekanntgab. Aufgrund des Alters der Hardware wäre es mittlerweile zu schwierig, die zu reparierenden Teile zu finden. Die Reparaturen werden daher am 31. März dieses Jahres eingestellt, sodass ihr noch einige Monate Zeit habt, um die Technik generalüberholen zu lassen.

"Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden dadurch entstehen könnten, und bitten um Verständnis", fügt Nintendo hinzu. Der Schritt ist verständlich, da seit der beliebten Nintendo-Konsole zwei weitere Modelle auf den Markt gekommen sind. Nutzt ihr eure Wii noch?

Quelle: Engadget.