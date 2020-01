Nintendo freut sich über 100 Millionen Level in Super Mario Maker 2

Gute Nachrichten für fleißige Baumeister in Super Mario Maker 2: Nintendo hat nach ihrem großen Winter-Update, das eine Vielzahl von The Legend of Zelda inspirierten Kursen hervorgebracht hat, die maximale Anzahl der Level angehoben, die jeder einzelne Spieler erstellen und hochladen darf. Bislang konnte jeder von uns maximal 64 Welten kreieren und laut Nintendo sind insgesamt bereits über zehn Millionen Level von Spielern aus aller Welt online gestellt worden. Damit ihr beruhigt weiterbauen könnt, dürfen wir nun bis zu 100 Level mit Spielern aus aller Welt teilen.

Quelle: Nintendo