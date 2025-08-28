Nintendo feiert die Veröffentlichung von Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + The Star-Crossed World mit einem Update für Alarmo

HQ

Erinnerst du dich an Nintendo Alarmo? Das tun wir kaum, aber es war ein kürzlicher Versuch des Unternehmens, seine Bemühungen um Schlafüberwachung und Heimautomatisierung auszuweiten. Das Gerät war ziemlich einfach und wurde mit einem lächerlich hohen Preis auf den Markt gebracht, was es zu einem kaum verhüllten kommerziellen Misserfolg machte. Aber selbst bei einem so schlechten Empfang wird Nintendo nicht aufhören, es zu aktualisieren und Funktionen hinzuzufügen, zumindest vorerst.

Heute wurde bekannt gegeben, dass ein Update für Nintendo Alarmo erscheint, das Kirby gewidmet ist (genau heute, am Veröffentlichungstag von Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World). Es handelt sich um eine Sammlung von Geräuschen sowie sieben neuen Arten von Alarmen, die in naher Zukunft auf das Gadget kommen werden. Auf der japanischen Website von Nintendo wird kein Datum genannt, aber es wird nicht allzu lange dauern.

"Es wird sieben neue Alarme geben, darunter Songs aus 'Starry World'. Bitte warten Sie auf weitere Ankündigungen bezüglich des Veröffentlichungsdatums der Alarme."

Werden Sie Ihren Nintendo Alarmo mit Kirby-Sounds aktualisieren?