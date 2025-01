Nintendo-Fans stürzen Patentseite ab, während sie auf Neuigkeiten zu Switch 2 warten

HQ

Nintendo-Fans waren nervös und warteten gespannt auf Neuigkeiten über die Switch-Konsole der nächsten Generation. Nach monatelangen Gerüchten und Leaks hat sich der Fokus nun auf ein neues Patent verlagert, das das Unternehmen eingereicht hat und bei dem es sich um eine KI-basierte Upscaling-Technologie handelt. Das Patent beschreibt eine "maschinell erlernte Bildkonvertierungsmethode", die verspricht, die visuelle Qualität von Spielen zu verbessern, indem Bilder mit niedriger Auflösung in Bilder mit höherer Qualität umgewandelt werden. Obwohl die Switch 2 in der Einreichung selbst nicht erwähnt wird, war die Aufregung spürbar, da so viele Fans sich beeilten, das Patent zu sehen, dass es Berichten zufolge die Website des US-Patent- und Markenamts zum Absturz brachte.

Das Dokument, das im Juli 2023 eingereicht, aber erst kürzlich veröffentlicht wurde, hat im Internet Wellen geschlagen, insbesondere nachdem die Spieleberaterin Laura Kate Dale es auf Bluesky hervorgehoben hat. Das Patent beschreibt, wie das KI-Upscaling-System ein 1080p-Bild aufnehmen und es so verbessern könnte, dass es einer 4K-Auflösung ähnelt, ähnlich wie die DLSS-Technologie von Nvidia oder das PS5 Pro-Upscaling von Sony. Die Fans sind begeistert von den Möglichkeiten, auch wenn unklar ist, wie sich diese Technologie auf Nintendos kommender Konsole auswirken wird.

So sehr die Fans auch begeistert sind, es scheint, als müssten sie nicht mehr lange auf offizielle Details warten. Nintendo hat bestätigt, dass die neue Konsole noch vor Ende des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. März 2025 endet, enthüllt wird. Könnte das ein Zeichen dafür sein, dass das Warten auf offizielle Neuigkeiten zu Switch 2 fast ein Ende hat?

Was könnte dieses KI-Upscaling Ihrer Meinung nach für die Zukunft der Nintendo-Konsolen bedeuten?

