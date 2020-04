Nintendo fährt eShop für Wii U und 3DS bald in weiten Teilen Lateinamerikas herunter

In einem Support-Ticket hat Nintendo diese Woche bekanntgegeben, dass in drei Monaten ihre Wii-U- und 3DS-eShops in insgesamt 42 Ländern Lateinamerikas und der Karibikregion (mit Ausnahme von Mexiko und Brasilien) heruntergefahren werden. Am 31. Juli schneidet das Unternehmen die Bereiche vom Netz ab leitet damit das Ende dieser beiden Plattformen ein. Anschließend wird es nicht länger möglich sein, Inhalte zu kaufen, Codes einzulösen, Updates oder bereits gekaufte Spiele erneut herunterzuladen.

Nintendo empfiehlt allen Spielern in diesen Ländern zu handeln und sicherzustellen, dass sie nach diesem Datum keine virtuellen Inhalte verlieren. Alle Spiele und Updates müssen vor dem 31. Juli heruntergeladen werden. Nintendo scheint vorerst nicht die Absicht zu haben, dasselbe in anderen Regionen zu tun, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis in Europa das gleiche geschieht.