Nintendo Europa stoppt Neuveröffentlichung indizierten Spiels, Entscheidung wirkt sich auf Neuseeland und Australien aus

Gestern ist etwas passiert, das uns einen spannenden Einblick in die Arbeitsweise großer Publisher erlaubt. Entwickler Techland hat ein gewalttätiges Zombie-Spiel auf der Nintendo Switch veröffentlichen wollen, das hier bei uns in Deutschland indiziert ist und somit nicht öffentlich beworben werden darf. Das wusste der Entwickler natürlich und trotzdem kündigten sie eine globale Veröffentlichung jenes Spiels an. Der Sitz der europäischen Nintendo-Niederlassung befindet sich in Frankfurt am Main und dort hat man wenig überraschend entschieden, dass das Spiel nicht in Deutschland erscheinen darf. Diese Entscheidung hat jedoch zur Folge, dass Spieler in ganz Europa, Großbritannien, Neuseeland und Australien nicht auf das indizierte Gewaltspiel zugreifen dürfen.

Techland schreibt auf Reddit: "[...] Die digitale Version des Spiels ist aufgrund seiner inhaltlichen Art derzeit in Deutschland verboten, wo der europäische e-Shop offiziell registriert ist. Das macht es unmöglich, das Spiel offiziell in europäischen Ländern, in Australien und Neuseeland zu vertreiben. Wir arbeiten derzeit mit unserem Partner und den lokalen Behörden daran, das Verbot so schnell wie möglich aufzuheben."

Dass der europäische Eshop nach deutscher Rechtslage darüber abstimmt, welche Inhalte in Neuseeland und Australien verkauft werden dürfen, ist eine aufschlussreiche Entdeckung, von der offenbar auch Techland vorher keine Kenntnis besaß. Interessant ist dieser Fall aber auch deshalb, weil er zeigt, dass das Unternehmen vor der Veröffentlichung nicht abschließend klären konnte, ob das verbotene Game hier in Deutschland wirklich erscheinen wird. Denn ansonsten hätte man die Fans doch sicherlich darüber informiert... Oder?

Quelle: Eurogamer