Nintendo erweitert seinen Switch Online-Service um drei klassische Mario Game Boy-Titel

Wir haben viele zukünftige Ankündigungen erhalten, wie z. B. Veröffentlichungstermine für Luigi's Mansion 2 HD und das Remake von Paper Mario: The Thousand-Year Door während des Mario Day, aber Nintendo hat uns auch einen Blick in die Vergangenheit des Franchise gewährt. Drei klassische Game Boy-Spiele werden am Dienstag zum Switch Online-Service hinzugefügt: Mario Golf, Mario Tennis und Dr. Mario.

Dies sind nicht einige der beliebtesten Einträge in der Serie, aber es ist schön zu sehen, dass noch mehr von den Abenteuern des italienischen Klempners für zukünftige Generationen erhalten geblieben sind. Zu den Mario Game Boy-Titeln, die uns noch fehlen, gehören Super Mario Bros. Deluxe, Game & Watch Gallery 2 und das originale Super Mario Land.