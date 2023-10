Nintendo erweitert seinen Switch Online-Service um Castlevania Legends und zwei weitere Klassiker

HQ

Aus heiterem Himmel hat Nintendo die Fans mit drei neuen Titeln zu seinem Switch Online-Service verwöhnt: zwei für die NES-App und einen für die Game Boy-App.

Zu diesen Titeln gehören The Mysterious Murasame Castle (1986), Devil World (1984) und Castlevania Legends (1998). Sowohl The Mysterious Murasame Castle als auch Devil World wurden ursprünglich auf dem Famicom in Japan veröffentlicht und können über die NES-App gespielt werden. Dies ist das erste Mal, dass Devil World in Nordamerika lokalisiert veröffentlicht wurde (nach Europa kam es erst 1987).

Die vielleicht interessanteste Aufnahme hier ist Castlevania Legends, das 1998 auf dem ursprünglichen Game Boy veröffentlicht wurde. Legends spielt vor dem ersten Castlevania-Spiel und lässt die Spieler in die Rolle von Sonia Belmont schlüpfen - der ersten der legendären Vampirjäger.