Nintendo erweitert sein Abo-Service um zwei gewalttätige Klassiker

Es war ein Herbst, von dem viele befürchtet hatten, dass er für Switch-Besitzer etwas langweilig werden würde, da Nintendo sich derzeit mit seiner kommenden Switch 2 aufwärmt, die wir uns spätestens am 31. März ansehen sollen. Aber... Das ist sicherlich nicht der Fall, denn wir haben sowohl mit "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" als auch mit "Super Mario Party Jamboree" gut gegessen, und "Mario & Luigi: Brotherhood" wartet um die Ecke.

Darüber hinaus hat Nintendo für seinen Abonnementdienst Nintendo Switch Online + Expansion Pack einen Haufen Retro gekauft, und jetzt haben sie sich wieder eingedeckt. Ohne vorherige Ankündigung wurden die beiden Nintendo 64-Spiele Shadow Man und Turok 2: Seeds of Evil zum Service hinzugefügt und können heruntergeladen werden, um hartgesottene Action zu erleben.

Beide Spiele erhielten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung positive Kritiken, was zeigt, dass Nintendo nichts dagegen hat, seinem Service einige weitere Titel für Erwachsene hinzuzufügen. Wir hoffen daher, dass dies in naher Zukunft auch Conker einschließen wird, und damit sind wir nicht alleine, oder...?