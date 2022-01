Nintendo erwartet, Läden 2022 nicht mit genügend Switch-Konsolen versorgen zu können

HQ

Es ist immer noch sehr schwierig, eine Xbox Series oder eine PS5-Konsole zum vorgesehen Marktpreis in die Finger zu bekommen, da die hohe Nachfrage das Angebot bei Weitem übersteigt. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass die Nintendo Switch nach wie vor überaus gefragt ist. Obwohl Nintendo nicht zu befürchten scheint, dass sich daran in den kommenden Monaten etwas ändern wird, bleibt die Hardware von aktuellen Trends nicht unberührt.

Das Fehlen kritischer Hardware-Komponenten scheint in nächster Zeit auch Nintendo stärker als bisher zuzusetzen. In einer Pressemitteilung sagt der Unternehmenspräsident Shuntaro Furukawa, dass wir in den nächsten Monaten weniger Hybridkonsolen in den Regalen sehen werden:

"Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa kündigte am 27. [Dezember] an, dass die Auslieferung der Videospielmaschine "Nintendo Switch" nach Anfang 2022 stagnieren könnte. Es wird gesagt, dass die globale Verknappung von Halbleitern und die Turbulenzen in der Logistik diese Auswirkungen nach sich ziehen."

Die Ankündigung verrät uns nicht, ob die Lieferengpässe auch für das Lite- und das OLED-Modell gelten, da lediglich die Standardvariante explizit genannt wird. Die bekommt man aktuell aber noch ganz gut aus zweiter Hand, da viele Spieler auf eine OLED-Switch umsteigen.