Nintendo erwartet in den nächsten Jahren eine "starke Leistung" von der Switch

HQ

Wenn man bedenkt, dass sich die Nintendo Switch immer noch wie warme Semmeln auf jährlicher Basis verkauft, ist es keine Überraschung, dass die japanische Spielefirma sich nicht beeilt, eine Nachfolgekonsole in die Wildnis zu bringen. In einem Interview mit AP News sagte Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America:

"Während wir in das siebte Jahr für den Nintendo Switch gehen, sind die Verkäufe immer noch stark. Ich denke, wir haben immer noch ein sehr, sehr starkes Lineup. Wie Mr. Furukawa (Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa) kürzlich sagte, betreten wir mit der Plattform Neuland. Es ist spannend zu sehen, dass die Nachfrage immer noch da ist. Also nichts auf einer zukünftigen Konsole oder einem zukünftigen Gerät anzukündigen, aber wir sind immer noch sehr optimistisch in Bezug auf Nintendo Switch."

Bowser gab eine Vorstellung von Nintendos Switch-Erwartungen für die kommenden Jahre.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Switch in den nächsten Jahren eine starke Leistung erzielen kann, da es immer noch wirklich dieses einzigartige Gerät ist, das man auf verschiedene Arten spielen kann, zu Hause und unterwegs."

Also, wie erwartet, halten Sie nicht den Atem an über einen Switch-Nachfolger, auch wenn es schön wäre, einen stärkeren Nachfolger zu bekommen.