Nintendo erreicht 860 Millionen verkaufte Konsolen

Vom guten alten NES in den 80er-Jahren über den Game Boy und Super Nintendo, DS, Wii bis hin zur heutigen Switch hat Nintendo die Art und Weise, wie wir spielen, immer wieder neu definiert - und die Trends für den Rest der Branche gesetzt. Ihr Erfolg erstreckt sich über Heimkonsolen und Handhelds bis hin zu Hybriden. Einfach ausgedrückt, sind sie der erfolgreichste Konsolenhersteller der Welt, und laut neuen Verkaufszahlen hat Nintendo seit 1983 weltweit insgesamt 860 Millionen Konsolen verkauft - eine Zahl, die keiner ihrer Konkurrenten auch nur annähernd erreichen kann.

Wenn es um Spiele geht, sind die Zahlen ebenso beeindruckend. Seit den Anfängen hat Nintendo über 5,9 Milliarden Titel verkauft, angetrieben von Bestsellern wie Super Mario, The Legend of Zelda und Pokémon. Dies sind heute klassische Franchises, die nicht nur den Test der Zeit bestanden haben, sondern auch immer wieder neue Generationen von Spielern anziehen.

Zum Vergleich: Sony hat seit 1994 rund 630 Millionen PlayStation-Konsolen verkauft, während Sega und Xbox bei den Gesamtverkäufen weit dahinter liegen. Da die Switch auf dem besten Weg ist, die meistverkaufte Konsole aller Zeiten zu werden - und die Switch 2 bereits in Rekordgeschwindigkeit verkauft wird - sieht es so aus, als würde sich Nintendos Dominanz auch in Zukunft fortsetzen.

