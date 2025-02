Nintendo eröffnet neue Niederlassung in Taipeh

HQ

Nintendo hat beschlossen, eine neue Tochtergesellschaft zu gründen, um das Geschäft und die kommerziellen Aktivitäten in Taiwan zu überwachen. Nintendo of Taiwan Co., Ltd. wurde am 10. Februar gegründet und wird offiziell den Betrieb am 1. April aufnehmen, wenn die japanische Muttergesellschaft von Nintendo die Verantwortung an das in Taipeh ansässige Team unter dem Vorsitz von Hiroyuki Matsumoto überträgt.

Dass Nintendo diesen Schritt jetzt macht, könnte genau daran liegen, den Herstellungsprozess bestimmter Nintendo Switch 2-Komponenten oder -Baugruppen sowie den asiatischen Markt genauer im Auge zu behalten. Taiwan ist der Ort, an dem viele der High-Tech-Komponenten in kommerziellen Konsolen und Computern hergestellt werden, daher scheint es logisch, dass das Unternehmen seinem Markt mit einem engagierten Team besondere Aufmerksamkeit schenkt.