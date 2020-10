Nintendo erlaubt Black Milk Vertrieb von Animal-Crossing-Anziehsachen

Das australische Unternehmen Black Milk ist für ihre trendige Damenmode bekannt, die oft mit einem popkulturellen Touch versehen ist. Zuletzt konnte die Firma in Zusammenarbeit mit Nintendo beispielsweise einige Anziehsachen im Stil von Super Mario produzieren, die den 35. Geburtstag des Klempners begleiten. Diese Klamotten werden seit gestern verkauft und deshalb wurde direkt eine zweite Kooperation angekündigt.

Ab dem 13. Oktober bietet der Shop Anziehsachen im Stil von Animal Crossing: New Horizons an. Wir vermuten, dass es ein paar coole Leggings geben wird, also solltet ihr euch nächste Woche vielleicht mal umschauen. Mehr Infos gibt es aktuell nicht.