Nintendo erklärt, wie sie Monetarisierungsstrategien in Handyspielen festlegen

Nintendo probiert sich seit ein paar Jahren an Handyspielen, die mit wenigen Ausnahmen zueinander sehr unterschiedlich ausfallen. Super Mario Run und das neueste Rennspiel Mario Kart Tour unterschieden sich aber nicht nur beim Gameplay, sondern auch hinsichtlich ihres Finanzierungsmodells. Letzteres wird aggressiv monetisiert, doch laut Nintendo kann das Thema beim nächsten Titel schon ganz anders aussehen.

Das Unternehmen sprach vor kurzem in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Time über grundsätzliche Design-Philosophien und in diesem Gespräch erklärte Präsident Shuntaro Furukawa, dass die Monetarisierung eine Sache ist, die sich von Fall zu Fall entscheidet: "In Bezug auf die Monetarisierung; das ist etwas, das wir auf Basis der App entschieden. Wir schauen uns den Spielinhalt jeder App, der verwendeten IP und den angepeilten Spieler an und entscheiden dann darüber. Wir schauen uns auch an, wie wir den Spielern den besten Spaß bescheren können und [unter welchen Umständen] sie gern Geld ausgeben würden."

Wie genau diese Vorsätze zur Monetarisierung von Mario Kart Tour geführt haben ist uns weiterhin ein Rätsel. Genießt ihr es, in Nintendo-Titeln Geld für Mikrotransaktionen auszugeben?