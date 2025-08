Nintendo erklärt, was man von der Erweiterung "Star-Crossed World" von Kirby and the Forgotten Land erwarten kann Neue Sammlerstücke, Stages, Mechaniken und mehr sind die Schlagzeilen dieser Switch 2-Version.

HQ Es ist immer noch eine ziemlich aufregende Zeit, ein neuer Switch 2 -Besitzer zu sein, denn jetzt, da Mario Kart World und Donkey Kong Bananza veröffentlicht wurden, müssen wir unsere Zeit mit dem neuen Gerät mit Portierungen, bestehenden Switch 1 -Spielen und leicht erweiterten Switch 2-Editionen von Erstanbieter-Switch 1 -Starts füllen. Diesen August ist es nicht viel anders, denn jeder, der nach etwas Frischem sucht, um seine Zeit zu füllen (neben Drag x Drive...) wird sich wahrscheinlich ausschließlich auf die Switch 2 -Version von Kirby and the Forgotten Land konzentrieren. Es wird Ende des Monats, am 28. August, erscheinen, und da die Veröffentlichung immer näher rückt, hat Nintendo jetzt einen neuen Trailer für das Spiel veröffentlicht, der genau beschreibt, was wir von dem Projekt erwarten können. Hauptsächlich dreht sich die Geschichte um einen gewaltigen Meteoriten, der in der Forgotten Land landet und eine große Katastrophe droht. Um dies zu verhindern, muss Kirby in das neue Star-Crossed World reisen, seine vielen Starry Stages vervollständigen und auf dem Weg Starries sammeln, um die Welt zu retten. Um diese Aufgabe zu erleichtern, sind drei neue Mouthful Modes vorhanden, darunter Spring Mouth, Gear Mouth und Sign Mouth. Es wird neue Starry Coins geben, die man sammeln kann, um neue Figuren freizuschalten, und die Colosseum werden mit einem Boss-Rush-Modus namens The Ultimate Cup Z EX erweitert. Die Beast Pack werden mit neuen und härteren Gegnern erweitert, und dies zusätzlich zur Erweiterung und dem Basisspiel, das mit schnelleren Bildraten und einer höheren Grafikqualität über Switch 2 läuft. Wenn Sie mit dem Spielen des Star-Crossed World -Teils des Spiels beginnen können, müssen Sie lediglich den Natural Plains -Bereich abschließen und dann werden die neuen Inhalte verfügbar. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer für das Spiel an und verpassen Sie nicht auch unseren Test des Basisspiels. HQ