Nintendo erklärt das Fehlen von Gastcharakteren in Mario Kart World "Es gibt so viele Charaktere und so viele Kostüme, dass jeder Spieler sicher etwas findet, das ihm gefällt."

HQ Es ist schwer, sich über die Bandbreite der Charaktere in Mario Kart World zu beschweren (obwohl wir uns immer noch nicht von der Tatsache erholt haben, dass Pauline nur zwei Kostüme hat...), das bisher größte Ensemble der Serie. Trotzdem haben einige Bedenken geäußert. Das liegt daran, dass im Gegensatz zu Mario Kart 8 Deluxe Gäste aus anderen Nintendo-Serien wie Link, Isabelle von Animal Crossing und Splatoon Charaktere fehlen. Warum wurden sie also außen vor gelassen? Produzent Kosuke Yabuki beantwortet diese Frage in einem Interview mit Ouest-France (danke Nintendo Everything) und sagt, übersetzt von Bing: "Als Entwickler wäre es unangebracht gewesen, Charaktere aus anderen Spielen in dieses Universum einzubauen. Und es schien auch nicht nötig zu sein, wenn man bedenkt, was wir mit Mario bereits machen konnten." Nichtsdestotrotz scheint er offen dafür zu sein, dies zu ändern, und sagt, dass sie ein Auge darauf haben werden, wie sich die Spieler verhalten: "Wir können nicht anders, als uns zu fragen, wie die Spieler diese Besetzung wahrnehmen werden. Aber es gibt so viele Charaktere und so viele Kostüme, dass jeder Spieler sicher etwas findet, das ihm gefällt." Und es scheint, als hätten sie das getan, denn Yabuki sagt, dass die Resonanz überwältigend war, bevor er enthüllte, dass sein eigener neuer Favorit die Kuh ist - ein Fahrer, den er definitiv nicht allein mag: "Wir hatten natürlich gehofft, dass die Hinzufügung dieser neuen Fahrer eine angenehme Überraschung für die Spieler sein würde. Aber die Resonanz war so herzlich, dass wir selbst überrascht waren! Das hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen." Was denkst du, hoffst du auf Gastauftritte in der Zukunft oder ist es gut, dass die Entwickler im Pilzkönigreich bleiben?