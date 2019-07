Nintendo erklärt Astral Chain in zehn Minuten

Nintendo und PlatinumGames haben einen neuen Trailer zu Astral Chain veröffentlicht. Auf neuneinhalb Minuten wird das Actionspiel und seine verschiedenen Systeme in vielerlei Hinsicht heruntergebrochen. Wir erfahren vom Angriff der Chimera, wie wir sie mit lebendigen Waffen bekämpfen und welche Regeln wir dabei beachten müssen.

Unsere Legions-genannten Begleiter/Waffen (stellt euch das ungefähr so wie in Xenoblade Chronicles 2 vor) lassen sich in fünf Kategorien unterteilen, sie sind aufrüstbar und werden auch abseits des Kampfes eingesetzt. Wir dürfen jederzeit zwischen ihnen wechseln und müssen uns mit ihnen synchronisieren, um im Kampf Verschnaufpausen zu erhalten oder besonders desaströse Kämpfe auszuführen. Das und vieles mehr bekommt ihr im unteren Gameplay-Video erklärt, Astral Chain erscheint am 30. August auf dem Nintendo Switch.