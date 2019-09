Nintendo erklärt alles Wissenswerte zu The Legend of Zelda: Link's Awakening im neuen Trailer

In acht Tagen erscheint das Remake von The Legend of Zelda: Link's Awakening auf der Nintendo Switch. Gestern hat uns das Unternehmen einen neuen Trailer zur Verfügung gestellt, in dem sie noch einmal auf die wichtigsten Punkte der Neuauflage eingehen und fast alles Wissenswerte zusammenfassen. Waffen und Werkzeuge werden demonstriert, grundlegende Quests sind zu sehen und natürlich wird dabei auch ein Blick auf den neuen Chamber Dungeon geworfen - damit könnt ihr euch eigene Herausforderungen basteln, die ihr mit anderen Spielern teilen dürft. All das wird natürlich wunderschön und knuffig präsentiert und mit der richtigen Musik verpackt.

