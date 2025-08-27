Nintendo erinnert uns daran, dass wir jetzt die Tasteneinstellungen in Super Nintendo-Spielen ändern können

HQ

Erst vor ein paar Wochen hat Nintendo ein "Quality-of-Life"-Update für Switch 2 veröffentlicht, von dem wir glauben, dass viele von euch es zu schätzen wussten. Damit können Sie bestimmte Super Nintendo -Titel mit der Maus abspielen, z. B. Mario Paint, Mario's Super Picross und Nobunaga's Ambition. Wir gehen davon aus, dass im Laufe der Zeit weitere Spiele diesen Support erhalten werden.

In diesem Zusammenhang ist es auch möglich geworden, die Tasteneinstellungen in Super Nintendo Spielen zu ändern, was viele von euch wissen.

Aber viele haben wahrscheinlich diese neuen Funktionen verpasst, die ohne großes Tamtam gestartet wurden, daher hat Nintendo jetzt ein Video veröffentlicht, das diese beiden Funktionen zeigt. Wir erhalten auch eine gründliche Anleitung, wie man die Einstellungen ändert, etwas, von dem wir wissen, dass es Spiele wie Super Mario All-Stars viel einfacher zu spielen macht.

Schauen Sie sich das Video unten an, und das Update ist bereits verfügbar. Jetzt warten wir nur noch auf die gleiche Option für Game Boy und NES, damit wir endlich B/A in Y/B ändern können...