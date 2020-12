Nintendo erinnert daran: "Wir befinden uns mitten im Lebenszyklus der Switch-Konsole"

You're watching Werben

Offiziell hat Nintendo bislang noch immer nicht über eine Switch Pro gesprochen; über eine Konsole, die im Kern auf der existierenden Systemarchitektur basiert und Switch-Spiele allein aufgrund ihrer (im Vergleich zum Ausgangsmodell) gesteigerten Hardware qualitativ höherwertig wiedergeben kann. Wir sehen diese Herangehensweise bei Sony und Microsoft, die ihre Gaming-Konsolen vor ein paar Jahren mit der Markteinführung der Playstation 4 Pro und respektive der Xbox One X erweitert haben. Obwohl diese Hersteller letzten Monat bereits in eine neue Generation übergegangen sind, hält Nintendo weiterhin an ihrem Hybriden fest.

Im Interview mit Polygon erklärt uns Doug Bowser, der Firmenpräsident von Nintendo Amerika, dass wir uns aktuell in der Mitte des Lebenszyklus der Switch-Plattform befinden. Die Plattform ist im März 2017 gestartet, in einigen Monaten feiert sie ihren vierten Geburtstag.

Ob Nintendo eine Art von Plattform-Upgrade in Erwägung zieht, ist weiterhin unbekannt. In der Vergangenheit soll das Unternehmen externe Partnerstudios jedoch bereits damit beauftragt haben, 4K-Texturen für bestimmte Switch-Spiele bereitzustellen. Da aktuelle Switch-Spiele unter immer größeren Performance-Problemen leiden, wären wir sicherlich nicht die Einzigen, die sich über eine gesteigerte Wiedergabequalität freuen würden.