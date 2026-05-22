Nintendo erhöht die Produktion der Switch 2 trotz bevorstehender Preiserhöhungen

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Wir wissen, dass all diese Berichte darüber, wie gut die Switch 2 läuft, langsam etwas repetitiv werden, aber Tatsache ist, dass auch Nintendo selbst von ihrem Erfolg überrascht zu sein scheint. Nun berichtet Tech in Asia, dass Nintendo die Lieferanten gebeten hat, die Produktion der Switch 2 bis zum Ende dieses Geschäftsjahres (31. März 2027) um etwa 20 % zu erhöhen, von 16,7 Millionen auf 20 Millionen.

Das ist tatsächlich ein marginaler Anstieg gegenüber dem ersten Geschäftsjahr, als Nintendo 19,9 Millionen Switch-2-Einheiten verkaufte, was einen fragen lässt, woran das Unternehmen eigentlich arbeitet, um dies zu rechtfertigen. Könnte es ein neues Mario oder Zelda sein, oder ist es Pokémon Winds/Waves, das so vielversprechend aussieht, dass Nintendo glaubt, es bräuchte mehr Hardware?

Es ist erwähnenswert, dass Nintendo vor Kurzem angekündigt hat, den Preis für die Switch 2 zu erhöhen, was voraussichtlich einen dämpfenden Effekt auf die Verkaufszahlen haben sollte. Trotzdem steigern sie die Produktion jetzt erheblich, also müssen sie etwas Interessantes in Arbeit haben.