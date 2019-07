Nintendo enthüllt Switch Lite

Seit Monaten gibt es Gerüchte über ein neues Modell der Nintendo Switch, das Nintendo heute offiziell bestätigt hat. Die Nintendo Switch Lite wird Spiele ausschließlich im Handheld-Modus wiedergeben können, denn dafür wurde sie optimiert. Am 20. September erscheint die Switch Lite in drei Farbvarianten Gelb, Grau und Türkis. Wie bereits vermutet sind die Joy-Con-Controller integriert worden, um die Konsole ein gutes Stück schrumpfen zu lassen.

Bei der Transformation zum reinen Handhelden ist zudem der ausklappbare Stand auf der Rückseite abhandengekommen, im Tabletop-Modus lässt sich die Switch Lite also nicht mehr bedienen. Externe Controller lassen sich weiterhin mit dem Gerät verbinden, die Wiedergabe via Docking-Station wird allerdings nicht unterstützt. Am Fernseher lässt sich das Lite-Modell folglich nicht anschließen, es gibt keinen HDMI-Ausgang.

Am 8. November erschient diese limitierter Switch Lite mit cyan- und magentafarbenen Tasten, im Design der beiden legendären Pokémon Zacian und Zamazenta.

Nintendo ging nicht genauer darauf ein, meinte jedoch, dass jedes Spiel auf der Switch Lite unterstützt wird, das auch auf dem Standardmodell im Handheld-Modus läuft. Online-Funktionen scheinen weiterhin voll funktionsfähig zu funktionieren, mehr Infos gibt es auf der offiziellen Webseite von Nintendo.

Zum Start am 20. September wird die Switch Lite für knapp 200 US-Dollar erhältlich sein, Euro-Preise liegen uns noch nicht vor. Im Vergleich zum Originalpreis des Standardmodells spart man also rund 100 Euro, wenn man auf den vollen Funktionsumfang verzichten kann. Die genauen Abmessungen und der Gewichtsvergleich mit dem Original findet ihr an dieser Stelle, die Akkulaufzeit soll drei bis sieben Stunden betragen.

Holt ihr euch die Switch Lite?