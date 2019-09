Nintendo enthüllt Ring Fit Adventure für Switch

"Es ist in erster Linie ein Abenteuerspiel, aber ihr werdet euren Körper tatsächlich bewegen." Das ist die Botschaft, mit der wir im Trailer zur neuen Nintendo-Erfahrung mit dem Namen Ring Fit Adventure begrüßt wurden. Vorgestellt wurde der sogenannte Ring-Con-Controller und ein Riemen für die Beine - Joy-Cons werden darin installiert, die unsere Bewegungen in ein eigenes Adventure-Spiel umsetzen sollen. Mithilfe des Ring-Controllers müssen wir einen bösen "Bodybuilding-Drachen" besiegen, der die Welt ins Chaos stürzen will.

Um im Third-Person-Spiel vorwärts zu kommen, müssen wir beispielsweise an Ort und Stelle joggen und den Ring physisch zum Zielen anlegen, wenn wir das auch im Spiel machen wollen. Es geht aber nicht nur ums Laufen, man kann wohl auch durch die Welt fliegen oder paddeln. Im rundenbasierten Kampf werden ebenfalls verschiedene Übungen verwendet, die den Ring-Con auf unterschiedliche Weise verwenden. Die Anwendungen orientieren sich an speziellen Körperteilen und sind entsprechend in Kategorien unterteilt. Wenn wir beispielsweise ein Schild beschwören und uns verteidigen wollen, sollen wir den Ring-Con gegen den Bauch drücken.

Neben dem Abenteuermodus wird es auch schnelle Spiele und kürzere Übungen geben. Ein Mehrspielermodus für Punktejäger war ebenfalls zu sehen, preislich liegt der Spaß bei knapp 80 Euro. Am 18. Oktober wird der Ring-Con und das Ring Fit Adventure in einem Paket für die Nintendo Switch erhältlich sein.

