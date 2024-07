Nintendo enthüllt mit der Ankündigung des vierten Spiels der Famicom Detective Club-Reihe, wer Emio ist

Vor ein paar Tagen veröffentlichte Nintendo einen kryptischen Teaser auf seinen Social-Media-Kanälen, in dem die Leute aufgefordert wurden, die Frage zu stellen, wer Emio ist. Damals war es schwierig, genau abzuschätzen, worauf sich das bezog, aber jetzt wissen wir es mit Sicherheit.

Nintendo kehrt zu einem lange ruhenden Franchise zurück, indem es diese Ankündigung nutzt, um den vierten Teil der Famicom Detective Club -Serie zu enthüllen. Bekannt als Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club, wird dies ein Mystery-Spiel sein, das bereits nächsten Monat auf die Switch kommt.

Wenn Sie mit dieser Serie nicht vertraut sind, liegt das wahrscheinlich daran, dass das letzte neue Spiel vor 27 Jahren im Jahr 1997 veröffentlicht wurde, obwohl es seitdem immer wieder Neuauflagen und Remakes gegeben hat. Das ist nicht so, denn es ist ein brandneuer und frischer Einstieg in die geschichtsträchtige Serie.

Was die Frage betrifft, worum es in diesem Spiel gehen wird, so haben wir die Aufgabe, die Wahrheit hinter dem tragischen Mord an einem Schüler der Junior High School zu entlarven, der mit früheren Cold Cases und einer beunruhigenden urbanen Legende über einen Mörder mit einer schaurigen Visitenkarte verbunden zu sein scheint.

Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club wird am 29. August auf der Switch erscheinen, und ihr könnt euch den Ankündigungstrailer unten ansehen.