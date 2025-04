Nintendo enthüllt eine Handvoll der Mario Kart World Strecken

HQ

Nintendo hat gerade seine erwartete Direct für Mario Kart World abgeschlossen. Die Präsentation gab uns einen Einblick in das neue Gameplay des Arcade-Kart-Rennspiels und warf ein Schlaglicht auf viele der Bereiche, von denen wir euch nach unserer Vorschau-Session mit dem Spiel Anfang des Monats aus erster Hand erzählen konnten.

Einer der großen Schwerpunkte war die Streckenliste und die Anzahl der Strecken, die die Fans beim Debüt des Spiels am 5. Juni selbst erleben können. Die vollständige Liste der Kurse wurde nicht bestätigt, da anscheinend insgesamt 29 angeboten werden, aber eine Handvoll wurde vorgestellt, was bedeutet, dass wir mit Sicherheit wissen, dass die folgenden im Spiel verfügbar sein werden.



Mario Bros. Rennstrecke



Kronenstadt



Salty Salty Speedway



Starview Gipfel



Boo Kino



Krötenfabrik



Pfirsich-Strand



Warios Galeone



Regenbogenstraße



Aber das war noch nicht alles, einer der vielen Bereiche, in denen Nintendo Einblicke gab, bezog sich auf die Zugänglichkeit und darauf, wie sie das Spiel für eine breitere Gruppe von Fans noch anwendbarer machen. Dazu gehört ein intelligentes Lenksystem, aber auch eine Möglichkeit, die Steuerung auf ein Tilt Controls -Setup umzuschalten, das es den Spielern ermöglicht, ein Joy-Con 2 horizontal zu verwenden, um mit der Bewegungssteuerung zu fahren, was durch ein Joy-Con 2 Wheel -Zubehör weiter verbessert werden kann, das das kleine Handheld-Gerät in ein Rad verwandelt.

Das Direct hat auch ein Schlaglicht auf die verschiedenen Spielmodi geworfen, die verfügbar sein werden, und eine Handvoll anderer spielbarer Charaktere angeteasert, über die Sie mehr auf Gamereactor lesen können.