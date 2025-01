Nintendo: Emulatoren sind nicht immer illegal, es kommt darauf an, wie sie verwendet werden

HQ

Nintendo war schon immer der strenge Elternteil, wenn es um Emulatoren geht, daher ist es ein kleiner Schock zu hören, was ihr Anwalt gerade gesagt hat. Während des Tokyo eSports Festa 2025 (via Denfaminicogamer, übersetzt von Automaton Media) ließ Koji Nishiura eine Bombe platzen und erklärte, dass Emulatoren nicht automatisch illegal sind. Er erklärte, dass nicht die Software selbst das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie sie verwendet wird. Wenn ein Emulator beispielsweise die Software des Originalspiels kopiert oder Sicherheitsmaßnahmen umgeht, überschreitet er eine rechtliche Grenze. Nintendo hat bereits rechtliche Schritte gegen Emulatoren wie Yuzu und Ryujinx eingeleitet, weil sie genau das getan haben.

Also, was ist das Besondere an Emulatoren? Laut Nishiura können sie zu einem Einfallstor für Piraterie werden, wodurch illegale Spielkopien abgespielt werden können. Bei Nintendos striktem Ansatz geht es nicht nur darum, die eigenen Spiele zu schützen, sondern auch um die Unterstützung aller Entwickler, die sich auf die Integrität ihrer Software verlassen. Aus diesem Grund zielt das Unternehmen weiterhin auf Emulatoren ab, die zu Piraterie führen oder das Fairplay stören.

Jahrelang sahen sich Nintendo-Fans mit einer harten Linie bei Emulatoren konfrontiert, aber jetzt scheinen die Dinge etwas komplizierter zu sein. Könnte es sein, dass es Platz für eine kleine Grauzone gibt? Was denkst du – sind Nachahmer die missverstandenen Helden der Bewahrung von Spielen oder sind sie die Bösewichte der Geschichte, die mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt werden müssen?