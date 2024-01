Nintendo dominiert seit 19 Jahren die japanischen Spieleverkäufe

HQ

Die Famitsu hat jetzt die Gesamtverkaufscharts für 2024 in Japan veröffentlicht, und es stellt sich heraus, dass Nintendo das Land immer noch auf fast überwältigende Weise dominiert, da zehn der zehn meistverkauften Titel des Jahres für Switch waren.

Aber es wird noch beeindruckender. Das letzte Mal, dass ein Großteil der jährlichen Top-Ten-meistverkauften Spiele nicht für Nintendos Formate war, war 2004, als die PlayStation 2 es schaffte, acht Plätze in den Charts zu ergattern. Das bedeutet, dass ein Großteil der meistverkauften Spiele in Japan seit 19 Jahren für Nintendo-Formate entwickelt wurde. Und da die Switch stark läuft und die Switch 2 vermutlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, erwarten wir auch für 2024 nichts anderes.

Auch die Hardware ist fast so beeindruckend, denn Nintendo hat in allen 19 Jahren die meisten Einheiten verkauft, mit nur einer Ausnahme für die PSP.

Mehr als beeindruckend, natürlich. Japan ist wirklich Nintendo-Land.

Danke, VGC.