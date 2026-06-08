Nintendo Direkt findet offiziell am 9. Juni statt

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Aktualisierung: Die Show wurde inzwischen auf eine Dauer von 50 Minuten bestätigt und bietet Neuigkeiten zu Spielen, die sowohl für die Nintendo Switch als auch für die Switch 2 erscheinen.

Bist du schon bis zum Rand voll mit Gaming-News und Ankündigungen? Hoffentlich nicht, denn inzwischen hat Nintendo bestätigt, dass bereits morgen eine Direct-Präsentation stattfinden wird, sodass die aktuellen Gerüchte zutreffend sind.

Wie bei Nintendo Today! bestätigt wurde, wird erwähnt, dass die Show am 9. Juni um 15:00 Uhr BST/16:00 CEST stattfinden wird, was etwa eine Stunde später als die üblichen Nintendo-Direct-Ausstrahlungen ist.

Uns wird nicht viel darüber gesagt, was uns von diesem Direct erwartet oder wie lange es laufen wird, aber Nintendo führt bereits Backend-Wartungen an seinen Plattformen durch, bevor die Show stattfindet, was darauf hindeutet, dass es einige ziemlich große Ankündigungen und Neuigkeiten geben wird, und vielleicht sogar ein oder zwei Shadowdrops.

Bleiben Sie dran für weitere Informationen zur Messe und behalten Sie morgen unbedingt Ihre lokale Gamereactor-Region im Auge, denn wir wollen alle Neuigkeiten und Enthüllungen der Veranstaltung abdecken.