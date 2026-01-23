Nintendo Direct – Super Mario Galaxy: The Movie für diesen Sonntag angekündigt

HQ

Als die meisten Fans Anfang Februar mit der Ankündigung einer neuen Nintendo Direct-Präsentation gerechnet hatten (zeitgleich mit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse), überraschte das in Kyoto ansässige Unternehmen sie erneut mit einer Überraschung. Es wird zwar einen Nintendo Direct geben, aber der Super Mario Galaxy: The Movie gewidmet ist, und das schon übermorgen.

An diesem Sonntag, den 25. Januar 2026, um 15:00 Uhr MET/14:00 Uhr GMT, werden sie "neue Details zum Film" von Nintendo, Illumination und Universal anbieten und warnen: "Es werden keine Details zu den Spielen geteilt".

Das betrifft nicht unbedingt das angebliche Nintendo Direct, das sich auf Switch und Switch 2 spezialisiert hat, das einfach und durchaus ein paar Tage später erscheinen könnte.

Die Nachricht kommt genau zu dem Zeitpunkt, als Chris Pratt uns versichert, dass "es noch ein paar Charaktere" gibt, die noch enthüllt werden und die "Leute begeistern" werden, in Super Mario Galaxy: The Movie.