Nintendo Direct: Super Mario Galaxy 1+2 bereiteten die Bühne für den neuen Film auf Switch 2

HQ

Nachdem er die Super Mario 3D All-Stars-Compilation verpasst hat, wird Super Mario Galaxy 2 endlich in HD zu sehen sein. Und das in 4K. Das hat Nintendo gerade in seiner Direct-Präsentation bestätigt und angekündigt, dass Super Mario Galaxy 1+2 am 2. Oktober 2025 für Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Der Schritt passt auch zum gemunkelten Titel der Fortsetzung von Super Mario Bros. Der Film, der Super Mario Galaxy heißen wird. The Movie, wie Shigeru Miyamoto selbst, gefolgt von Chris Meledandri, in der heutigen Showeröffnung enthüllte.