      Resident Evil Requiem

      Nintendo Direct: Resident Evil Requiem, 7 und 8 erschrecken Switch 2-Nutzer im Februar

      Was ist mit den Switch 1-Versionen, die in der Cloud ausgeführt wurden?

      Kürzlich wurde durchgesickert, dass das von der Kritik gefeierte Resident Evil VII: Bio Hazard bald für Nintendo Switch 2 erscheinen würde. Und nicht nur das, Capcom beabsichtigte, gesamtes Resident Evil auf Switch 2 zu bringen, zumindest alle, die auf der RE Engine basieren. Jetzt haben sich diese Informationen bestätigt. Zumindest teilweise.

      Während der Nintendo Direct-Präsentation, die gerade ausgestrahlt wird, enthüllte Capcom, dass Resident Evil "IX": Requiem, VII: Biohazard und VIII: Village bald für Nintendo Switch 2 erscheinen werden, die zusammen mit dem jüngsten Cronos: The New Dawn und anderen Horrortiteln ihr Survival-Horror-Angebot zu verstärken beginnt. Wird Eternal Darkness als nächstes dran sein?

      Diese moderne RE-Trilogie erscheint im Februar in voller Länge für Switch 2, sodass Hybrid-Gamer einen Marathon der Angst nachholen können. Nun bleibt Capcom nur noch, auch die gemunkelten Remake-Adaptionen von Resident Evil 2 und 3 zu bestätigen, die in der heutigen Ankündigung vielleicht etwas fehl am Platz waren.

